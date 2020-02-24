Глава ВОЗ: Способен ли вирус SARS-CoV-2 вызвать пандемию? Безусловно

24.02.2020, 21:54, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 теоретически способен вызвать пандемию, если ему не противостоять. Об этом на брифинге в Женеве 24 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Брифинг транслировался в Twitter ВОЗ.

«Обладает ли коронавирус потенциалом, чтобы вызвать пандемию? Безусловно. Она уже здесь? По нашей оценке, еще нет», – сказал Гебрейесус.

Решение о том, использовать ли слово «пандемия» для описания ситуации, основывается на постоянной оценке географического распространения вируса, серьезности заболевания, которое он вызывает, и воздействия, которое он оказывает на общество, пояснил глава ВОЗ.

«Использование термина «пандемия» в настоящее время не отвечает реальности и, конечно же, может вызвать страх, – отметил гендиректор. – Надо сосредоточиться на сдерживании коронавируса, делая все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии».

Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/ChotCy0r1k

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли. На территории Украины заболевших нет.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей.