Скоро состоится анонс смартфона Vivo Apex 2020

24.02.2020, 21:52, Новости дня

Китайская компания Vivo поделилась тизерными изображениями нового смартфона Vivo APEX 2020.

Аппарат получит качественный дисплей с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, особый интерес вызывает основная камера, выполнена со сдвоенным модулем. Новый смартфон сможет похвастаться качественным зумом, а также экраном-«водопадом», отсутствующим у предшествующих моделей. Вместе с тем аппарат получит технологию быстрой зарядки Super FlashCharge, благодаря чему зарядить батарею на 4000 мАч можно за 5 минут до 50 процентов.

Что касается фронтальной камеры, то ее датчик располагается под дисплеем, а потому распознать применение переднего модуля невозможно при визуальном осмотре нового смартфона.



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