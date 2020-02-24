Концептуальный смарфтон Xiaomi Mi Mix Alpha доберётся до магазинов

24.02.2020, 21:52, Новости дня

Китайская компания Xiaomi намерена выпустить в серийное производство новый смартфон Mi Mix Alpha.

Однако общее количество произведенных аппаратов пока не называется, как и точная дата появления в продаже. Напомним, новинка Mi Mix Alpha имеет дисплей по всему корпусу, тогда как в верхней части применили компактную полосу для камеры. Сообщается, что новая модель смартфона Mi Mix Alpha будет доступна по цене от 2,5 тысяч долларов.

Девайс обладает качественной камерой с главным датчиком 108 мегапикселей. Размер дисплея составляет 7,92 дюйма. Смартфон получил 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной памяти. Емкость батареи Mi Mix Alpha равна 4050 мАч, а за производительность отвечает процессор Snapdragon 855.