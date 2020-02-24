В РФ назвали одну из возможных тем саммита пятерки СБ ООН

24.02.2020, 21:51, Новости дня

Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских назвал одну из возможных тем встречи лидеров пятерки государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности. Эта проблема сегодня стоит весьма остро, и постепенно все больше государств приходит к пониманию того, что без договоренностей глобального характера ее не решить», – сказал Крутских в интервью «Коммерсанту».

По его словам, создание в МИД РФ нового департамента, который будет заниматься международной информационной безопасностью, обусловлено возрастающей в глобальном масштабе ролью информационно-коммуникационных технологий и возникающих в связи с этим новых опасностей и угроз.

«Это не модный тренд, – подчеркнул спецпредставитель президента России. – Еще 30-40 лет назад о возможности неправомерного использования этих технологий мало кто задумывался, но в наши дни противодействие их применению в военно-политических, террористических и других преступных целях становится абсолютным приоритетом повестки дня международного сообщества».

Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.

Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения. Позже Кремль сообщил, что направит послания с конкретикой по сути саммита.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Путин собирает пять великих держав мира.



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