Times — ради защиты детей британцам не будут упрощать процедуру трансгендерного перехода

24.02.2020, 21:47, Новости дня

Власти Великобритании собираются отказаться от планов по упрощению процедуры трансгендерного перехода в стране, пишет The Times. Британские политики, как поясняет издание, решили не менять закон о признании гендерной принадлежности, опасаясь того, как нововведения могут отразиться на детях.



Reuters

Британские министры, как ожидается, откажутся от планов упростить процедуру изменения гендера, опасаясь возможных последствий этого шага для детей, пишет The Times.

Правительство Великобритании к грядущему лету официально отреагирует на консультацию с общественностью по вопросу обновления закона о признании гендерной принадлежности.

В рамках этой консультации, инициированной в 2018 году ещё при премьер-министре Терезе Мэй, предлагалось изменить этот закон, чтобы люди могли официально переходить из одного гендера в другой, просто объявив об этом.

В настоящее время они должны получить медицинский диагноз, пройти специальную комиссию, а потом два года ждать юридического признания своего нового гендера. Кроме того, им также нужно заплатить £140.

Предложения о внесении изменений в закон о признании гендерной принадлежности были встречены критикой со стороны некоторых феминистских групп. Последние обеспокоены перспективой того, что трансгендеры смогут использовать места, предназначенные только для представителей одного пола.

У британских министров, как отмечает издание, также вызывало тревогу и то, как предложенные изменения отразятся на детях, которым помогают осуществить трансгендерный переход в то самое время, когда у них «развивается способность принимать решения».

«Хотя мы считаем, что взрослые должны иметь возможность жить своей жизнью и что права человека следует уважать и отстаивать, правительство также должно сыграть свою роль в защите детей», — пояснил источник в правительстве.