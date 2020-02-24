Мнение: Коронавирус в Лондоне

24.02.2020, 21:40, Разное

Один мой знакомый, живущий в Лондоне, приболел. Еще в январе. Если бы не температура за 40, то и врача не стал бы вызывать. Но пришлось вызвать. И поставили ему диагноз – грипп. Но и анализы взяли.

Результаты анализов пришли через полторы недели, в начале февраля. А там черным по белому написано, что в организме моего знакомого прижился коронавирус.

Но вот что странно, за ним никто не приехал, изолировать моего знакомого не стали. Он уже выздоровел.

Это что за ерунда? Почему британцы так беспечны?

Встречаться со своим знакомым не стал. Мало ли что… Как-нибудь в другой раз…