Насиров отказался от требования восстановить его на посту главы ГФС

24.02.2020, 21:18, Новости дня

Роман Насиров отказался от требования восстановить его в должности главы Государственной фискальной службы, об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда.

17 февраля 2020 года эта инстанция оставила в силе решение Окружного административного суда Киева о противоправности увольнения Насирова с должности главы ГФС вследствие приобретения им гражданства другого государства.

Однако одновременно суд принял отказ Насирова от исковых требований о его возвращении на пост руководителя фискальной службы; решение предыдущей инстанции о восстановлении его в должности признано недействительным, пояснили в суде. Своим последним решением Шестой апелляционный админсуд оставил в силе только часть решения, которая признает противоправным и отменяет распоряжение Кабинета Министров об увольнении Насирова.

Насиров возглавлял Государственную фискальную службу с мая 2015 года по март 2017-го. 

В решении Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года говорилось, что посольство Великобритании в Украине передало украинским властям письмо, в котором подтвердило, что в 2012 году Насиров получил британское гражданство. Но у суда возникли претензии к формулировкам в этом письме. Сам Насиров отрицал наличие у него британского паспорта. 

В Украине против Насирова открыто уголовное производство. Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Сегодня ведомства под названием «Государственная фискальная служба» не существует: она разделена на Государственную таможенную и Государственную налоговую службы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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