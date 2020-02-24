Автоновости: Представлен электрический Renault Twingo Z.E

24.02.2020, 21:03, Новости дня

Прошла официальная презентация нового электрокара Renault Twingo Z.E.

В свою очередь, автомобиль по внешнему виду схож с базовой комплектацией, однако главным достоинством является наличие электрических двигателей. Вместе с тем покупатели смогут приобрести Renault Twingo Z.E в версии с задним приводом. Мощность новой модели составляет 82 л.с. Также известно, что на электротяге станет возможным преодолеть до 250 километров. За счет таких параметров модель позиционируют в качестве ситикара.

Предельная скорость новинки Renault Twingo Z.E составляет 135 км в час. Распознать электрическую версию можно исключительно по вставкам на решетке радиатора и специальным шильдикам, тогда как остальные детали пока остались прежними.



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