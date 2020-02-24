Mercedes показала на видео обновленный E-Class

24.02.2020, 21:14, Новости дня

Пользователям стали доступны сведения об обновленной модификации Mercedes E-Class, которую официально презентуют на автосалоне в Женеве.

В свою очередь, в салоне применили новый руль, а также сенсорные кнопки, которые уже применяются в модификации AMG Line. Вместе с тем в салоне некоторые функции можно осуществлять при помощи жестов, тогда как еще недавно воспользоваться аналогичными преимуществами можно было только в последней генерации CLA.

Автоматический ассистент парковки теперь способен выполнить свою функцию значительно быстрее, чем в прежней версии. Напомним, новая модель Mercedes E-Class получит 2-литровый бензиновый двигатель, однако его можно пока остается неизвестной.