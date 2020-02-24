Выступление сына Порошенко в годовщину Майдана с российским рэпером вызвало скандал

24.02.2020, 21:12, Новости дня

Младший сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил, который учится в Британии, вышел на сцену к российскому рэперу Face на концерте в Лондоне, что вызвало скандал в украинской медиасфере – выступление состоялось в шестую годовщину событий на «майдане».

«Сын Порошенко развлекался на российской вечеринке не просто на какой-то День Нептуна, а прямо на шестую годовщину массовых убийств на «майдане», когда его циничный папа с пафосом и трагическим видом выдавливал на месте преступления слезы из своей воровской головы», – передает ТАСС слова заявление украинского юриста Андрея Портнова.

При этом он вспомнил недавно появившуюся фотографию, на которой Петр Порошенко плачет у мемориала погибшим на «майдане». Многие пользователи соцсетей заявили, что не верят в искренность его слез.

Михаил Порошенко на видео выходит к рэперу на сцену и поет строчки из песни «Я как Гоша Рубчинский».

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский после этого с иронией предложил отправить Михаила Порошенко на конкурс «Евровидение», но от России.

В августе 2019 года Михаил Порошенко признался в любви к украинскому языку, но говорил при этом на русском.



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