Скончалась математик, занимавшаяся полетами на Луну и Марс

24.02.2020, 21:06, Новости дня

Скончалась Кэтрин Джонсон – математик, рассчитавшая траектории полетов на Луну. Американке был 101 год.

НАСА выразило соболезнования в связи с кончиной ученого в своем аккаунте в "Твиттер", назвав Кэтрин Джонсон "американским героем".

Она трудилась в организации несколько десятилетий, работала, в том числе, над миссией Apollo 11, полетами Гленна и Шепарда, занималась расчетами полетов на Марс.

Кэтрин Джонсон посвящена книга "Скрытые фигуры" Марго Ли Шеттерли, по которой был снят одноименный фильм.



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