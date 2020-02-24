Газ для украинцев стал дешевле

24.02.2020, 21:06, Новости дня

Оптовая цена на газ для нужд украинцев снизилась на 15% по сравнению с январем 2020 года до 3,95 тысячи гривен (161,6 доллара) за тысячу кубометров.

Это самая низкая оптовая цена НАК "Нафтогаз" с апреля 2016 года.

Корректировка цены обусловлена постановлением правительства Украины 2020 года, учитывающим тренд на снижение стоимости энергоресурсов. "Нафтогаз" теперь обязан продавать газ по цене, которая высчитывается по формуле с Х, где Х – стоимость газа на нидерландском хабе TTF, передает РИА Новости.

"Нафтогаз" еще с 2015 года обязали продавать по регулируемым ценам. Обязательства неоднократно продлевались, нынешнее действует о 1 мая 2020 года. "Нафтогаз" также запустил программу "Газовый запас" – это покупка газа заранее по цене 6145 гривен (около 248 долларов) за тысячу кубометров с НДС, но без транспортировки.