Трамп оставит только верных подчиненных

24.02.2020, 21:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен сократить штат своей администрации, оставив в нем только тех сотрудников, которые поддерживают главу государства.

По данным ряда американских СМИ, представители Белого дома, а также союзники Трампа по Республиканской партии в последние полтора года собирали данные на членов администрации и составляли списки нелояльных главе государства должностных лиц, которых, по их мнению, следовало бы заменить. Трамп, по информации этих же источников, списки получил и внимательно прочитал.

В частных же разговорах последнего времени президент несколько раз обмолвился, что собирается сократить число сотрудников администрации, и изъявил желание избавиться в первую очередь от не лояльных ему людей.

Как считает Трамп, чем больше сотрудников Белого дома имеют доступ к важной информации, тем выше риск ее возможной утечки, пишет ТАСС.

По сведениям американских журналистов, в "черные" списки вошли среди прочих нынешний посол США в Москве Джон Салливан, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, а также Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Правда, через некоторое время президент отозвал ее кандидатуру.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Два пассажира Diamond Princess умерли от коронавирусной инфекции

14.02 / Посольство РФ в США назвало новые санкции Вашингтона «всплеском русофобии»

17.02 / Глава Facebook Цукерберг призвал регулировать вредоносный контент в интернете

16.02 / Логинов завоевал бронзу чемпионата мира в гонке преследования

21.01 / Более 700 заключенных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию – Денисова

31.01 / Следователи занялись жительницей Подмосковья, посадившей за руль ребенка

21.01 / Власти захотели примириться со срубившим дерево жителем в Краснодарском крае

04.02 / Филарета исключили из числа членов священного синода ПЦУ

15.01 / Представлен новый внедорожник GMC Yukon

03.01 / Сэйв вратаря сборной Украины попал в топ-10 в чемпионате Испании по итогам 2019 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика