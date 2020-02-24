Трамп оставит только верных подчиненных

24.02.2020, 21:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен сократить штат своей администрации, оставив в нем только тех сотрудников, которые поддерживают главу государства.

По данным ряда американских СМИ, представители Белого дома, а также союзники Трампа по Республиканской партии в последние полтора года собирали данные на членов администрации и составляли списки нелояльных главе государства должностных лиц, которых, по их мнению, следовало бы заменить. Трамп, по информации этих же источников, списки получил и внимательно прочитал.

В частных же разговорах последнего времени президент несколько раз обмолвился, что собирается сократить число сотрудников администрации, и изъявил желание избавиться в первую очередь от не лояльных ему людей.

Как считает Трамп, чем больше сотрудников Белого дома имеют доступ к важной информации, тем выше риск ее возможной утечки, пишет ТАСС.

По сведениям американских журналистов, в "черные" списки вошли среди прочих нынешний посол США в Москве Джон Салливан, заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, а также Джесси Лью, которую Трамп перед этим выдвинул кандидатом на пост заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, отвечающего за американские санкции. Правда, через некоторое время президент отозвал ее кандидатуру.