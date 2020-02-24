В Днепре возле остановки общественного транспорта произошла стрельба, есть пострадавшие

24.02.2020, 21:06, Новости дня

24 февраля в Днепре произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие, сообщает «Информатор». 

Инцидент произошел возле остановки общественного транспорта на улице Титова.

По предварительным данным, патрульная полиция остановила два автомобиля Mercedes-Benz GL-класса. Позже к ним подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser с неизвестными, которые открыли огонь.

Причина конфликта неизвестна. Автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, в городе объявили оперативный план «Сирена». 

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает о трех пострадавших: у двух ранение ног, у третьего – ранение шеи.

Но пресс-офицер областной полиции Анна Старчевская сказала «КП в Украине», что пострадавших двое.

«Было сделано несколько выстрелов, предварительно установлено, что из травматического оружия. В результате пострадали два человека», – сообщила она. 

На сайте Главного управления полиции в Днепропетровской области информации об инциденте пока нет. 

ВИДЕООчевидцы сняли момент перестрелки. Видео: Информатор Днепр / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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