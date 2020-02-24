Эксперт: Дежурная антироссийская статья потребовала от Spiegel использовать устаревшие инфоповоды

24.02.2020, 21:04, Разное

Накануне немецкое издание Der Spiegel опубликовало антироссийскую статью. По словам политолога Владимира Джаралла, в своей публикации немецкие журналисты упомянули устаревшие информационные поводы.

К примеру, немецкие эксперты вновь обвинили Российскую Федерацию в строительстве моста в Крыму, также они не забыли о выдаче паспортов беженцам с Донбасса. В заключении они вновь раскритиковали идею строительства газопровода «Северный поток – 2». Джаррала заявил, что у Der Spiegel попросту нет каких-либо актуальных инфоповодов, из-за чего они выпустили очередную статью антироссийской направленности, пишет издание «Слово и Дело».

Вполне возможно, что одним из заданий Der Spiegel является выпуск регулярных критических заметок в адрес Российской Федерации. Подобная стратегия наблюдается уже длительное время. Несмотря на дату публикации – 23 февраля, материал ориентирован на местных жителей, так как русскоговорящие граждане составляют мизерную аудиторию для издания, подытожил Джаралла, передает издание «ПолитЭксперт».