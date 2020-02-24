Мария Захарова прокомментировала обнаружение «свидетеля» по делу крушения рейса MH17

24.02.2020, 21:04, Разное

Возглавляющий международную следственную группу по делу крушения рейса MH17 Фред Вестербеке в эфире CBS заявил, что Boeing 777 малазийских авиалиний сбили при помощи российского комплекса «Бук» и есть «как минимум один свидетель». Представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала данное заявление, призвав отказаться от политизации проводимого следствия.
Отвечая на вопрос о том, были ли очевидцы запуска ракеты российским «Буком» Вестербеке отметил, что свидетель имеется, но количество он не будет конкретизировать. В ответ на это Мария Захарова говорит, что РФ не раз, причём настоятельно, советовала проводить расследование крушения рейса MH17 «цивилизовано», то есть в рамках закона, предусматривающего обнародование всех данных и отсутствие «политизированных мотивов», однако из трагедии в очередной раз «устроили балаган».

Авиакатастрофа рейса MH17, в которой погибли более 300 человек, произошла летом 2017 года в Донецкой области. Власти Украины и ряда других государств обвиняют Россию в причастности к трагедии, однако однозначная причина несмотря на длительную работу созданной международной комиссии до сих пор так и не озвучена, информирует интернет-портал Nation News.



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