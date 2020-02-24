«Настоящий друг и прекрасная мама»: Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с 66-летием

24.02.2020, 21:04, Разное

Сегодня, 24 февраля, «королева русского шансона» Любовь Успенская отмечает 66-й день рождения. Певица Глюкоза на странице в Instagram посвятила пост имениннице, которую она считает «прекрасной мамой и настоящим другом».
В недавней публикации Глюкоза обнародовала несколько архивных снимков, на которых запечатлена вместе с Любовью Успенской. Певиц связывают долгие годы дружбы и Чистякова-Ионова отмечает, что её искренняя любовь и уважение к подруге нисколько не уменьшаются, а только увеличиваются. В жизни исполнительницы русского шансона сейчас не самый простой период, однако Глюкоза не понаслышке знает о её материнских качествах, заботе о семье и возложенных на «хрупкие плечи» переживаниях. В связи с этим она желает подруге крепкого здоровья и душевного равновесия, умения радоваться каждому прожитому дню, а также новой музыке, спасающей многих поклонников в сложные моменты.

Глюкоза обратилась к своим подписчикам, попросив поддержать Любовь Успенскую в непростой жизненной ситуации, вынесенной «на суд» публики. Певица констатировала, что каждый человек должен жить только так, как сам считает правильным, и за это его не стоит осуждать. Знаменитости в этом случае не исключение, а люди, которым важно тепло, поддержка и внимание.



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