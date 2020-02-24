Генпрокуратура ФРГ сочла инцидент на карнавале в Фолькмарзене «покушением на убийство»
24.02.2020, 20:58, Новости дня
Наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, рассматривается генпрокуратурой Франкфурта-на-Майне как покушение на убийство, информирует ведомство.
«Обвиняемый будет предоставлен следователям, как только это позволит состояние здоровья», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Мотивы 29-летнего водителя, гражданина Германии, пока не установлены.
Также подтверждены данные СМИ о 30 пострадавших. В том числе травмы получил обвиняемый.
В понедельник в Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу. Пострадали более 30 человек. Водитель задержан. Известно, что он направил машину в толпу умышленно.
Инцидент произошел на карнавале по случаю «Розового понедельника», который является кульминацией «карнавального сезона». Столицей карнавала является Кельн.
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