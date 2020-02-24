Генпрокуратура ФРГ сочла инцидент на карнавале в Фолькмарзене «покушением на убийство»

24.02.2020, 20:58, Новости дня

Наезд на толпу в Фолькмарзене, в результате которого пострадали 30 человек, рассматривается генпрокуратурой Франкфурта-на-Майне как покушение на убийство, информирует ведомство.

«Обвиняемый будет предоставлен следователям, как только это позволит состояние здоровья», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Мотивы 29-летнего водителя, гражданина Германии, пока не установлены.

Также подтверждены данные СМИ о 30 пострадавших. В том числе травмы получил обвиняемый.

В понедельник в Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу. Пострадали более 30 человек. Водитель задержан. Известно, что он направил машину в толпу умышленно.

Инцидент произошел на карнавале по случаю «Розового понедельника», который является кульминацией «карнавального сезона». Столицей карнавала является Кельн.