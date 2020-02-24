Мнение: Как Билл Гейтс помог африканцам, полная занятость негров и запрет на вопросы для белых

24.02.2020, 20:55, Разное

1. Билл Гейтс поставил масштабный эксперимент. Если верить поклонникам основателя «Микрософт» с форума мемов 9gag, он потратил миллиарды долларов из своего личного фонда, чтобы привить вакцинами миллиард человек, чуть ли не всё население Африки:

https://9gag.com/gag/ap5zNd8

Всем антипрививочникам посвящается. Билл Гейтс пожертвовал 6 миллиардов долларов из своего фонда, чтобы вакцинировать более миллиарда человек в Африке. В результате число ежегодных вспышек полиомиелита упало с 416 в 2013 году до 33 в 2019 [в 12 раз]. Вы можете сколько угодно ненавидеть элиты, но он хороший человек.

Готов поставить футбольный мяч против спичечного коробка, что пустоголовые конспирологи немедленно свяжут снижение рождаемости в Африке с вакцинами Билла Гейтса. Логика у них будет такой: Билл Гейтс намеренно травит негров, чтобы избавиться от ненужных тайному правительству рас.

2. Кстати, о неграх. Читатель frankenstain1 указывает на любопытный извив свободы слова в США – негры там могут позволить себе неполиткорректные высказывания о чернокожих:

https://olegmakarenko.ru/1793320.html?thread=730347048#t730347048

Негру сказали, что при Трампе безработица среди чёрных стала минимальной. Он ответил, что «не всё так однозначно». При рабстве так вообще все чёрные работали!

https://video.foxnews.com/v/6133574852001#sp=show-clips

Причём речь здесь идёт не просто о каком-то безработном хоуми из гетто, а о публичном политике – члене Палаты представителей США Джиме Клиберне, который является одним из лидеров Демократической партии. Американские демократы готовы идти на любую риторику, лишь бы очернить президента-республиканца Трампа и приуменьшить его достижения.

3. Ещё один пример извращённой западной политкорректности, на этот раз из Великобритании:

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/27/anti-racism-event-hosted-edinburgh-university-bans-white-people/

На антирасистском мероприятии в Университете Эдинбурга белым людям запретили задавать вопросы. <…>

Конференция была организована движением Resisting Whiteness [«Сопротивление белизне»], которая выступает против расизма и самоидентифицирует себя как QTPOC (queer and trans people of colour) [«Цветные квиры и трансгендеры»].

На мероприятии запланировали сделать две «безопасных зоны», в которых белым людям запрещено будет появляться.

Помяните моё слово, скоро начнут лишать права голоса не только белых, но и натуралов…

Справедливости ради добавлю, что от идеи с «безопасными зонами» организаторы были вынуждены отказаться – после того как представители университета провели с ними воспитательную беседу. Тем не менее инцидент даже близко не вызвал такого возмущения, которая охватила бы толерантную общественность, если бы кто-нибудь организовал движение Resisting Blackness [«Сопротивление черноте»] и устраивал бы мероприятия с зонами «только для белых».

Помните, как несчастный кондитер отказался изготовить свадебный торт с поздравлением для гей-пары? Дело было в 2012 году, а его до сих пор таскают по судам.