Автоновости: Обновленный Hyundai Kona впервые замечен на тестах

24.02.2020, 20:42, Новости дня

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai приступил к тестовым заездам обновленной модели Hyundai Kona.

Новый автомобиль обнаружили фотошпионы, сумев запечатлеть процесс дорожных испытаний. Вместе с тем новинка имеет плотную защитную пленку, через которую крайне проблематично рассмотреть какие-либо изменения. Официальный дебют модели Kona состоялся еще в 2018 году. В салоне применят прежнюю переднюю панель, однако появятся и новые важные особенности. Автомобиль получит стильную радиаторную решетку и обновленную головную оптику.

Вместе с тем технические параметры новинки Kona пока скрыты от публики. Есть предположения, что данный экземпляр сможет похвастаться улучшенными силовыми агрегатами.