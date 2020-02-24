Раскрыты характеристики «заряженных» версий Chevrolet Camaro

24.02.2020, 20:52, Новости дня

В Сети продемонстрировали технические параметры «заряженной» версии популярного спорткара Chevrolet Camaro.

В частности, существенную модернизацию осуществили специалисты ателье Specialty Vehicle Engineering. В свою очередь, общая мощность транспортного средства теперь достигает 1013 л.с., тогда как 6,2-литровый бензиновый агрегат значительно улучшен. Также указано о применении более эффективной системы охлаждения и приводного нагнетателя.

Все планируется выпустить 25 экземпляров «заряженной» модели с максимальной мощностью. Пока разработчики не называют ценник на указанный автомобиль. Вместе с тем комплектация Chevrolet Camaro SS Convertible в настоящее время доступна на рынке по цене от 2,98 млн рублей.