Семейная идиллия: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке с сыном

24.02.2020, 20:46, Разное

После скандальных снимков, на которых Джастин Тимберлейк держал за руку свою коллегу, актрису Алишу Вейнрайт в баре в Новом Орлеане, он являет собой образец примерного мужа и любящего отца. В начале ферваля он поддержал супругу на премьере третьего сезона сериала «Грешницы», в котором главную роль исполняет Джессика Бил. А вчера папарацци застали семейство в более неформальной обстановке.

После мирового турне в поддержку мультфильма «Тролли» Джастин вернулся в Нью-Йорк и повел уик-энд вместе с Джессикой Бил и их четырехлетним сыном Сайласом. На улицах «Большого яблока» репортеры и подловили пару. И, судя по снимкам, неприятная история осталась в прошлом. Джессика держала супруга под руку в то время, как Джастин вез коляску, в которой сидел ребенок.

В конце ноября прошлого года социальные сети и американские СМИ обратили пристальное внимание на видео, снятое одним из папарацци в Луизиане. Там в одном из баров Джастин Тимберлейк провел вечер со своей коллегой по фильму «Палмер» Алишей Венрайт. Артист был без обручального кольца, а девушка проявляла к нему совсем не дружескую симпатию: нежно гладила его по колену, тогда как он держал ее за руку.

В окружении Джастина домыслы о романе между ним и Алишей посчитали абсурдом. Тимберлейк полторы недели хранил молчание, но все же прокомментировал ситуацию в Instagram.

Я старался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел подать своему сыну. Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и сейчас я стараюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу,

— написал Джастин. Он также отметил, что продолжает работать над «Палмером» и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным и стоящим.

Напомним, роман Джессики и Джастина начался еще в феврале 2007 года, но в 2011-м они расстались на несколько месяцев. Помирившись, влюбленные сыграли свадьбу 29 октября 2012 года. Спустя год после свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако карьеру в кино продолжает под прежней фамилией — Бил. Пара воспитывает 4-летнего сына Сайласа (род. 8.04.2015).