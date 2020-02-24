Президент Эстония заявила об отсутствии территориальных претензий к соседям

24.02.2020, 20:44, Новости дня

У Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям, сообщила эстонский президент Керсти Кальюлайд.

«Мы пообещали своим союзникам: у Эстонии нет территориальных притязаний к своим соседям», – передает ее слова «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что Таллин не отказался от Тартуского мирного договора, однако без обещания заключить пограничный договор Эстонии никогда бы не позволили войти в НАТО.

20 февраля лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас заявила, что выдвижение территориальных претензий к РФ является глупостью. Она напомнила, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России».

В мае глава МВД Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявил, что РФ «частично удерживает территорию республики». Его однопартиец, спикер парламента страны потребовал от РФ «вернуть» республике якобы «аннексированные территории».

В Кремле указали на неприемлемость заявления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.



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