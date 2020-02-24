В Закарпатье на коронавирус проверят местного жителя, контактировавшего с гражданином Китая – СМИ

24.02.2020, 20:42, Новости дня

В Закарпатской области на коронавирус SARS-CoV-2 проверят жителя села Дийда, который обратился к медикам с жалобой на высокую температуру. Об этом 24 февраля сообщил источник Mukachevo.net в областной инфекционной больнице.

Врачам он рассказал, что 21 дней назад он контактировал с гражданином Китая в венгерском городе Ньиредьхазе.

Издание утверждает, что после того, как мужчина обратился к медикам, в райцентре Берегово приняли решение госпитализировать его в областную инфекционную больницу Ужгорода «с использованием спецсредств защиты». Сейчас для приема пациента готовят специальный бокс.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 24 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 2592 человека, инфицировано 77 150 жителей. За пределами Китая, по данным ВОЗ на 23 февраля, зафиксировано 1769 случаев заболевания в 28 странах, 17 человек погибли.

На территории Украины заболевших нет. Двое инфицированных граждан Украины находятся на круизном лайнере возле берегов Японии.