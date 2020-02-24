Пионтковский: Киев должен спрашивать у Москвы, почему она не выполняет Минские соглашения. А не суетиться с разведениями войск

24.02.2020, 20:42, Новости дня

Украинским властям нужно добиваться от Москвы выполнения Минских соглашений, а не концентрироваться на разведении войск на Донбассе. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

«[Президент США Дональд] Трамп сказал, что хочет, чтобы Украина и Россия поладили. Но никакого особенного месседжа он этим не посылал. Он – полоумный старикашка. Внешнюю политику, особенно по Украине и РФ, ведет [госсекретарь США Майк] Помпео. Он играет роль некоего «смотрящего». На заседании Совбеза ООН все ведущие государства очень жестко обвинили в невыполнении Минских соглашений именно Россию. В отказе от прекращения огня, от вывода своих военнослужащих и тяжелого вооружения и так далее. Это был урок украинскому руководству, как нужно разговаривать с Россией и вести внешнюю политику. Интересно, что в Украине это заседание Совбеза ООН было, мягко говоря, не замечено. Видимо, оно не очень понравилось украинскому руководству. Это могло быть связано с их мнением, что Запад устал от Украины и больше ее не поддерживает, поэтому якобы нужно договариваться с [президентом РФ Владимиром] Путиным. И на это есть причины – к примеру, предательство со стороны [президента Франции Эммануэля] Макрона, а [канцлер Германии Ангела] Меркель уже состарилась», – отметил Пионтковский.

По его словам, любые заявления о том, что Европа забыла об Украине, являются ложью.

«В то же время мы видели, как жестко прошелся по России представитель Германии в Совбезе ООН. Позиция немецкого МИД оказалась даже жестче американской. Да и США в лице Помпео ведут сейчас очень резкую политику в отношении России. И в последние месяцы мы не слышим от Трампа заявлений о любви к Путину. То есть когда в Киеве говорят, что Европа забыла об Украине, это ложь. Это Киев должен спрашивать у Москвы, почему она не выполняет Минские соглашения. А не суетиться с разведениями войск. В Золотом развели – и тут же получили. [Президент Украины Владимир] Зеленский все время продолжает говорить, что обострения на Донбассе – лишь провокации. Но это нападения РФ. В этом плане ему и всему Офису президента нужно брать пример с Запада. Посмотрите, к какой риторике прибегают они! Украине не нужно брать на себя капитулянтские обязательства», – резюмировал Пионтковский.

Заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, которое 18 февраля прошло в Нью-Йорке, было инициировано Россией. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло выразила обеспокоенность по поводу обострения на Донбассе и призвала стороны «проявить политическую волю», чтобы «заставить оружие замолчать».

На заседании дипломаты западных стран, в частности представители США, Германии, Великобритании и Эстонии, раскритиковали постпреда России при ООН Василия Небензю.

Небензя, в свою очередь, обвинил Украину в «саботаже» Минских соглашений, пригрозил срывом следующего саммита лидеров стран «Нормандской четверки» и повторил тезисы о том, что Киев якобы должен вести переговоры с боевиками «ЛДНР», а РФ не считает себя стороной Минских соглашений.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица показал ему фото убитого 18 февраля на Донбассе украинского военного. Украинский дипломат подчеркнул, что оружие боевикам поставляет Россия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.