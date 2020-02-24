«Железный купол» не перехватил 10 процентов выпущенных из Газы ракет

24.02.2020, 20:30, Новости дня

45 из 50 ракет, выпущенных из палестинского анклава сектора Газа, перехвачено израильской системой ПРО "Железный купол". Это 90 процентов от запусков.

В Сдероте, Ашкелоне и пограничных районах звучат сигналы воздушной тревоги. В Слероте даже нашли осколки снаряда на детской площадке, никто не пострадал. На юге страны отменили школьные занятия, передает РИА Новости.

Танки и самолеты ЦАХАЛ атакуют цели "Исламского джихада" (запрещено в России). В районах, граничащих с Газой, перекрыты дороги.



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