Эксперты назвали 7 трендов в одежде весной 2020 года

24.02.2020, 20:30, Разное

Эксперты в области модной индустрии назвали 7 «горячих» трендов в одежде весной 2020 года. Людям, следящим за тенденциями, стоит присмотреться к нарядам с накладными карманами и с большим вниманием относиться к крою нарядов.

Одним из главных «горячих» трендов весны-2020 называют накладные карманы, которые модны в общем-то уже не первый год, но в этом сезоне будут особенно актуальны. Чтобы не казаться визуально «крупнее», эксперты советуют выбирать модели с плоскими карманами, расположенными в местах, где человек «не боится поправиться». По-прежнему в моде остаются наряды, пошитые из натуральной и эко-кожи, но при этом следует обращать внимание на крой и не выбирать, к примеру, слишком обтягивающие леггинсы, а отдать предпочтение более свободным брюкам с высокой посадкой, тренчам или юбкам-миди. Модницам с накачанным прессом и тонкой талией рекомендуют носить весной укороченные топы в сочетании со штанами с завышенной талией, рубашками или жакетами. Данный элемент гардероба может быть как обтягивающий, так и полуприлегающий, причём носить его можно даже поверх платья.



Весной 2020 года в моду входят костюмы-тройки, но можно надевать только цветной жилет, комбинируя его с брюками, юбкой и светлой рубашкой. Советуют эксперты приобрести в этом сезоне бермуды, а также блузы и свитера с рукавами-фонариками. Ещё одним «горячим» трендом называют минимализм. Этот стиль довольно сложно создать самому, поэтому лучше обратиться к профессиональному стилисту, который поможет подобрать идеальный образ, не утратив индивидуальности.