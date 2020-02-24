Испания лишилась крупнейшего специалиста по русской литературе
24.02.2020, 20:30, Новости дня
В Мадриде скончался писатель, переводчик, литературный критик и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига. Он считался крупнейшим в Испании специалистом по русской литературе. Суньиге был 101 год.
Одной из важных тем творчества писателя была гражданская война в Испании 1936-1939 годов, которую Суньига помнил с юношеского возраста. За свои книги он был удостоен многих наград, в том числе Национальной премии испанской литературы.
Но прославился Суньига и своими трудами по истории русской литературы. Так, его перу принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина". А за произведение "Из заснеженных лесов" о творчестве русских классиков писатель получил международную премию Теренси Моша.
Коллега Суньиги по творческому цеху, писатель Луис Матео Диес, назвал его "самым русским" из всех испанских прозаиков, пишет РИА Новости.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет