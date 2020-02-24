Испания лишилась крупнейшего специалиста по русской литературе

24.02.2020, 20:30, Новости дня

В Мадриде скончался писатель, переводчик, литературный критик и филолог-славист Хуан Эдуардо Суньига. Он считался крупнейшим в Испании специалистом по русской литературе. Суньиге был 101 год.

Одной из важных тем творчества писателя была гражданская война в Испании 1936-1939 годов, которую Суньига помнил с юношеского возраста. За свои книги он был удостоен многих наград, в том числе Национальной премии испанской литературы.

Но прославился Суньига и своими трудами по истории русской литературы. Так, его перу принадлежат биографические книги "Загадка Тургенева" и "Перстень Пушкина". А за произведение "Из заснеженных лесов" о творчестве русских классиков писатель получил международную премию Теренси Моша.

Коллега Суньиги по творческому цеху, писатель Луис Матео Диес, назвал его "самым русским" из всех испанских прозаиков, пишет РИА Новости.



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