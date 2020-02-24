В Виннице объявили подозрение шести сотрудникам колонии, где от побоев умер арестованный

24.02.2020, 20:30, Новости дня

Шести сотрудникам колонии №1 в Виннице объявили подозрение по делу о смерти арестованного. Об этом 24 февраля проинформировал Офис генерального прокурора.

«Прокуратура Винницкой области совместно с ГБР (Государственное бюро расследований. – «ГОРДОН») при оперативном сопровождения департамента стратегических расследований Нацполиции Украины сообщили о подозрении шести должностным лицам государственного учреждения «Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1)», которые подозреваются в вероятной причастности к причинению заключенному телесных повреждений, в результате которых он умер», – сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что в суд направлены ходатайства об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении их от должностей.

«По версии следствия, в июле 2019 года в указанное учреждение исполнения наказаний доставлено лицо, которому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время пребывания там, как считают следователи, эти лица, вероятно, причинили ему смертельные телесные повреждения», – рассказали в ведомстве.

У подозреваемых провели девять обысков, «в результате которых выявлены средства совершения преступлений, а также запрещенные предметы».

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) и п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.