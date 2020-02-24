Новый смартфон Realme 6i получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч

24.02.2020, 20:30, Разное

Недавно в базе данных американского регулятора FCC появилась информация о новом смартфоне Realme 6i от китайского производителя. Готовящаяся к дебюту новинка получит ёмкую аккумуляторную батарею на 5000 мАч.

Премьера Realme 6i ожидается уже в этом квартале, но конкретную дату производитель пока не озвучил. Согласно имеющейся информации, устройство весом 195 гр. выйдет с размерами 164,4 x 75,4 x 9 мм. Размер дисплея пока также остаётся неизвестным, как и модуль фронтальной камеры, расположенной в его верхней части. Основная камера, предположительно, состоит из 4-х датчиков, один из которых с разрешением 48 Мп, а вот питание будет обеспечивать достаточно ёмкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч. На тыльной стороне корпуса также предусмотрен сканер отпечатков пальцев.

Кроме того известно, что Realme 6i получит 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и USB-порт. Точная дата презентации новинки и стоимость пока не известны, но эксперты считают, что последняя не должна быть выше 300 долларов.