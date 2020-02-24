Украина «глубоко обеспокоена» символикой Крыма на российском выставочном стенде

24.02.2020, 20:30, Новости дня

Внешнеполитическое ведомство Украины выразило глубокую обеспокоенность, адресовав ее послу Сербии Ацу Йовановичу. На международной туристической ярмарке в Белграде российский стенд разместил у себя символику Крыма.

Официальный Киев высказал свои претензии и потребовал, чтобы подобное больше не повторялось, сообщается на сайте МИД Украины.

42-я международная выставка в Белграде завершилась 23 февраля. Десятки стран представили более тысячи экспозиций. Ряд областей и республик Российской Федерации смогли показать в рамках выставки свой туристический потенциал.



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