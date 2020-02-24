Присяжные вынесли вердикт по делу Вайнштейна

24.02.2020, 20:30, Новости дня

На проходящем в Нью-Йорке судебном процессе по делу Харви Вайнштейна вынесен вердикт.

Бывший голливудский продюсер обвиняется в преступлениях сексуального характера, в частности, в сексуальной агрессии и изнасиловании.

На пятый день обсуждения жюри присяжных по делу Вайнштейна в суде Манхэттена согласовало вердикт. Как сообщается, подсудимого признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальной агрессии.

В случае признания вины по одному из пунктов обвинения, в хищническом сексуальном нападении, Вайнштейну грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. По двум из трех других пунктов обвинения предусмотрено лишение свободы на срок до 25 лет, а по третьему – до 4 лет.



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