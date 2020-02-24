Анонсирован выпуск лимитированной серии 1013-сильных кабриолетов Chevrolet Camaro

24.02.2020, 20:21, Разное

Представители известного тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering анонсировали выпуск лимитированной серии кабриолетов Chevrolet Camaro мощностью 1013 лошадиных сил. Модель с форсированным агрегатом и обновлённой подвеской будет доступна исключительно ограниченным тиражом у официальных американских представителей компании Chevrolet.
Как сообщается, кабриолету Chevrolet Camaro производительность повышают тем же образом, который применяется и для купе. В актуальной версии модели под капотом установлен V8 с рабочим объёмом 6,2 литра, генерирующий 412 «лошадей» при крутящем моменте в 617 Нм. Автотюнеры увеличивают объём двигателя до 6,8 л, устанавливают приводный нагнетатель и применяют новые решения относительно системы охлаждения. Таким образом специалистам удастся сделать кабриолет Camaro 1013-сильным.

В Chevrolet Camaro с откидывающейся крышей сохранится 10-ступенчатый «робот», но при этом его несколько усилят. Кроме того, в лимитированной серии, в рамках которой доступными для покупки будет не более 25 экземпляров авто, перенастроят дифференциал и подвеску, а тормоза заменят на механизм Brembo. Стоимость обновлённой «заряженной» модели пока не озвучивается.



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