Михаил Мишустин объяснил правила расходования бюджета РФ

24.02.2020, 20:21, Разное

По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, необходимо с умом расходовать российский бюджет во избежание большого объема неизрасходованных средств. Для выполнения данной задачи, прежде всего, необходимо улучшить процедуру государственных закупок.
По итогам прошлого года, российское правительство не использовало более триллиона рублей, что является антирекордом, начиная с 2008 года. Специалисты считают: ситуацию можно изменить благодаря комплексной ответственности ведомств, также стоит снизить административные барьеры, внедрить новую модель управления, цель которой – нивелирование бюрократических препон, пишет издание «ГлобалМСК».

Мишустин заявил, что правительству необходимо выполнять все поручения президента, но при этом необходимо внести правки в системе госзакупок. Поскольку 44-й закон является громоздким и запутанным, он подлежит пересмотру, подытожил глава правительства.



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