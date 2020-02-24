В Лондоне начались слушания по экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США

24.02.2020, 20:20, Новости дня

В Лондоне начали рассматривать дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его по 18 пунктам, в том числе – в обнародовании секретных данных о военных операциях в Ираке и Афганистане. Создателю Викиликс грозит 175 лет тюрьмы.

Первый этап слушаний по экстрадиции австралийца Джулиана Ассанжа в США займет неделю. За это время стороны обвинения и защиты представят свои доказательства по делу. Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства, краже секретных сведений Пентагона и шпионаже. Публикации на сайте Wikileaks якобы поставили под угрозу жизни многих американцев.

«Эти люди погрязли в реках крови, в преступлениях и миллионах беженцев. Обвинения против Джулиана – это не просто гротеск, это настоящее извращение», – говорит отец обвиняемого Джон Шиптон.

Сайт Wikileaks, который основал Ассанж, с 2006 года публикует информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных. Сам Ассанж обвинения отвергает. Сторонники основателя Wikileaks уже несколько дней выходят на улицы Лондона. Журналистские организации и различные правозащитные группы, включая Amnesty International и «Репортеры без границ», называют обвинения против Ассанжа опасным прецедентом для свободы слова.

Представитель Соединенных Штатов сегодня заявил в суде, что задача информирования людей не может служить оправданием нарушения законов, в против Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения. По 18 пунктам ему грозит в сумме 175 лет заключения. Суд находится рядом с тюрьмой усиленного режима Белмарш, в которой сейчас содержат Ассанжа. Здания соединены подземным туннелем, по которому его доставляют на заседания.

В 2010 году Wikileaks опубликовало видео, на котором американские военные расстреливают в Ираке съемочную группу агентства Reuters. В 2011 году были опубликованы документы о 800 заключенных секретной тюрьмы Гуантанамо, в которой содержатся в том числе дети. В 2015-м из документов стало известно о слежке американских спецслужб за ведущими мировыми политиками. В 2017 году – опубликованы документы о спецподразделении ЦРУ, которое использует для шпионажа телефоны, антивирусы и даже телевизоры. Все публикации вызывали международные скандалы и расследования как по поводу источников публикаций, так и по поводу их содержания.

Процесс по экстрадиции Ассанжа в США займет четыре недели и будет разбит на две части. Первый этап продлится до 28 февраля, после чего в процессе будет объявлен перерыв на три месяца. Рассмотрение дела возобновится 18 мая и продлится еще три недели. В целом, по словам адвокатов основателя Wikileaks, дело об экстрадиции может затянуться на несколько лет.