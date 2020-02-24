Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии

24.02.2020, 20:20, Новости дня

Суд присяжных в Нью-Йорке признал американского кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии, сообщает New York Times.

Присяжные подтвердили вину Вайнштейна по двум эпизодам сексуального насилия, включая изнасилование третьей степени. При этом продюсера оправдали по самому серьезному обвинению – ​в сексуальном посягательстве.

На суде против Харви Вайнштейна свидетельствовали шесть женщин, все заявили, что продюсер совершил против них преступления сексуального характера.

По совокупности всех обвинений ему грозило наказание в виде тюремного заключение на срок от пяти лет до пожизненного.