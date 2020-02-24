Мнение: «Не в тот самолёт попала ракета»

24.02.2020, 20:19, Разное

Несколько дней подряд я изумлённым взглядом наблюдала за развитием ситуации на Украине, куда эвакуировали украинцев, проживавших в закрытом на карантин Ухане.

Все страны вывозят из очага эпидемии коронавируса своих сограждан, а Украина чем хуже? Ничем.



Фото: Соцсети

Киевские власти отправили самолёт в Ухань, китайцы загрузили в него всех украинцев, борт взял курс на Харьков и тут началось.

Что началось? Да какой-то натуральный фильм ужасов про Ходячих.

Свободные украинские СМИ отслеживали самолёт с подозрительными согражданами в прямом эфире. Харьков не давал разрешения на посадку, борт нарезал 35 кругов над аэропортом и ушёл на дозаправку в Борисполь.

Когда наконец несчастные украинцы сели, киевская прогрессивная волонтёрка Марина Лобок написала в соцсетях глубокомысленный пост:

«Не в тот самолет попала ракета».

Милая девчушка, ничего не скажешь.

К сожалению, это — только начало. На подъезде к санаторию в Новых Санжарах, где власти планировали посадить на карантин эвакуированных из Китая, стеной встали местные жители.

В стране, где, по словам их же врачей, отказ от прививок — норма, где десятками тысяч болеют корью, жрут просроченные консервы, рискуя подцепить ботулизм, люди встали стеной на дороге перед автобусами с возможным коронавирусом.

Не пустим заразу в дом!

«Полиция разогнала протестующих, освободив подъездную дорогу к медцентру. Было несколько потасовок, протестующие бросали камни в полицию. Одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью. Один мужчина на автомобиле «Нива» хотел прорвать кордон полиции на что полицейские пробила колеса и жестко извлекли водителя».

Протесты, что особенно интересно, возглавил батюшка Православной Церкви Украины, отколовшейся от РПЦ, Дмитрий Педина. Тоже говорящая фамилия, как и у Марины Лобок.

Протестующие забросали камнями автобусы. Видимо, в них ехали какие-то неправильные украинцы, не заслуживающие милосердия:



Фото: Соцсети

Нужно отдать должное властям из Киева: они пытались призвать население к разуму, но не вышло. Да и как могло выйти, если они все боятся очередного 18-го Майдана?

Попробуй, призови сейчас протестующего гражданина к разуму — он ведь тебя засунет в дом профсоюзов в Одессе и спалит как колорадского жука, а потом радостно посмеётся над этим.

Не в тот самолёт попала ракета, да. Не ту страну назвали всё-таки Гондурасом.

Стыдно, братья украинцы. Очень стыдно за вас.