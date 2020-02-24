Российский боксер Сергей Ковалев задержан в Лос-Анджелесе
24.02.2020, 20:19, Новости дня
Полицейские российского боксера Сергея Ковалева в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе из-за того, что он водил машину в нетрезвом виде, написал портал TMZ.
Машину боксера остановили около 2 часов ночи, сотрудник полиции счел, что Ковалев находится в состоянии алкогольного опьянения.
В 7.35 его отпустили под подписку о невыезде.
Ковалев в последнее время больше известен по скандалам с его участием. В январе американская модель Джейми Фронтц подала против него новый судебный иск за невыполнение условий финансового соглашения. До этого она обвиняла Ковалева в избиении.
В ноябре Ковалев нокаутом проиграл титул чемпиона мира.
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