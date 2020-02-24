Сирийские войска отбили атаки протурецких фомирований на Нейраб

24.02.2020, 20:19, Новости дня

Правительственные сирийские войска отбили атаку протурецких бандформирований на Нейраб в провинции Идлиб, сообщил источник на месте.

«Прибывшие к Найрабу свежие силы террористов на турецких БТР и на пикапах с пулеметами предприняли попытку вновь вытеснить армию из Нейраба. Атаки были отражены при поддержке артиллерии и авиации. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий», – передает его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что бои шли на северной окраине Нейраба. В само поселение протурецкие формирования не смогли войти.

Ранее сообщалось, что отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Нейрабе.

Это поселение находится возле города Саракеб, который является крупным оплотом террористов на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Хама – Алеппо.