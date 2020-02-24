В Москве построят станцию метро «Парк чудес»
24.02.2020, 20:16, Новости дня
Мэр города считает, что она точно не будет лишней.
Возле нового столичного парка развлечений «Остров Мечты», который откроется 29 февраля, планируют построить станцию метро «Парк чудес» в составе Бирюлевской линии. Такие планы на ближайшие годы анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Станцию планируется открыть в Нагатинской пойме. Она точно не будет лишней, подчеркнул Сергей Собянин.
Создание «Острова Мечты», по словам Собянина, начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» и пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова.
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