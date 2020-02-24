В Москве построят станцию метро «Парк чудес»

24.02.2020, 20:16, Новости дня

Мэр города считает, что она точно не будет лишней.

Возле нового столичного парка развлечений «Остров Мечты», который откроется 29 февраля, планируют построить станцию метро «Парк чудес» в составе Бирюлевской линии. Такие планы на ближайшие годы анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Станцию планируется открыть в Нагатинской пойме. Она точно не будет лишней, подчеркнул Сергей Собянин.

Создание «Острова Мечты», по словам Собянина, начиналось со строительства на Замоскворецкой линии метро новой станции «Технопарк» и пешеходного перехода с траволатором через проспект Андропова.