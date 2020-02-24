11-летние хоккеисты устроили массовую драку прямо во время игры
24.02.2020, 20:16, Новости дня
Что стало причиной конфликта, не уточняется.
Во время хоккейного матча детских команд в Тольятти произошла массовая драка.
Драка случилась во время игры 11-летних хоккеистов. На льду сошлись юные спортсмены местных команд «Волгарь» и «Лада».
«Такого в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) точно не покажут», — говорится в подписи к видео.
Что стало причиной конфликта, не уточняется.
В конце января бойцы и болельщики устроили массовую драку на московском турнире по ММА.
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