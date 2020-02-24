Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

24.02.2020, 20:15, Новости дня

По его словам, Москва враждебно настроена по отношению и к другим государствам.

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и подчеркнул, что Москва также враждебно настроена по отношению к другим государствам.

Польский лидер отметил, что РФ «по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска», а Москва проявляет агрессию, нарушая воздушное пространство других государств.

«Следовательно, нельзя говорить, что РФ является страной, мирно преследующей свои интересы, и что она заслуживает доверия», — сказал Дуда.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Однако Украина и страны Запада не признают итоги голосования и считают, что РФ аннексировала территорию полуострова. Украинская сторона также обвиняет Россию в оккупации части территории Донецкой и Луганской областей. В Москве все эти обвинения отрицают.

Ранее украинский депутат обвинил Россию в «присвоении победы над фашизмом».



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