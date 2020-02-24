СМИ: Белый дом, возможно, попросит Конгресс выделить средства на борьбу с коронавирусом

24.02.2020, 20:14, Новости дня

Белый дом, возможно, попросит Конгресс выделить дополнительные средства на усилия по борьбе с новым коронавирусом, сообщают сайт Politico и газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщила в понедельник Washington Post со ссылкой на три анонимных источника, в ближайшие дни Белый дом может направить Конгрессу запрос на сумму около миллиарда долларов.

Первым о подготовке запроса на дополнительное финансирование сообщил ресурс Politico.

Напомним, что коронавирус распространился за пределы Китая: вспышки заболевания зафиксированы в Южной Корее, Иране и Италии. Ситуация вызывает беспокойство на мировых финансовых рынках.

Представители Белого дома комментариев пока не дают. Связаться с представителями министерства здравоохранения и соцобеспечения пока не удалось.

И Washington Post, и Politico отмечают, что запрос пока находится на ранней стадии подготовки и запрашиваемая сумма может измениться.