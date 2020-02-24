Мнение: О бедности и твиче

24.02.2020, 20:10, Разное

Некий неизвестный мне юзер Навигатор написал два душераздирающих поста с упоминанием Вашего покорного слуги, оба — по поводу бедности.

Первый: «Дорогие друзья, сегодня мы поговорим на самую важную для всех нас тему. Почему мы, такие умные и способные, при этом бедные?

Я думаю, что имею право вести эту тему, так как я не бедный, и не очень умный.

Но при этом, я достаточно состоятельный.

…

Существуют в этом проценте и более умные люди.

Давайте изучим сегодня произвольно выбранные мной фамилии Галковский galkovsky, Кунгуров kungurov и Сапожник sapojnik (каждый из вас может продолжить этот список).

Каждый из этого списка очень талантливый человек, но при этом все они очень и очень бедные. Если Сапожник за счёт сумасшедшего труда (а он работает на износ) еще хоть как-то на плаву и немного зашибает халтуры на куче дополнительных работ, то Галковский и Кунгуров просто бедствуют.

Это уму непостижимо. Наверное, самый умный из живущих на сегодня русских людей (Галковский) практически истязает себя, чтобы прокормить своих малолетних трех сыновей.

Вот посмотрите его последнее видео.

Совершенно убийственная информация и всего навсего 10 т просмотров.

Мне стыдно за Россию».

И второй: «Но ведь дело-то не в персоналиях. Я тоже мог вам привести в пример того же asterrot, и обратите внимание на его посты, которые написаны много лет назад и сейчас. Нет читателей, и ему просто стало скучно писать. Раньше каждый пост был произведением искусства и разума, но кому интересно метать бисер перед свиньями.

Сейчас он просто скидывает короткие фронтовые сводки. Без особой инспирации и красоты.

Во вчерашнем третьем видео (внизу) я рекомендовал посмотреть, сколько зарабатывают за свой стрим полугопники (с 4 мин 13 сек), и предлагаю сравнить это с заработком мэтра.

…

Мы (умные) люди попали в цивилизационный капкан, из которого я пока не вижу выхода.

Быдляк не хочет потреблять эксклюзивную продукцию, а элита не хочет поддерживать своих Галковких и Кунгуровых.

Это ведь тоже удивительный факт.

Один Кунгуров наносит смертельные удары по элите РФ, да и Сапожник неплохо качает режим. Ну казалось бы, дайте денег людям. Хотя бы из чувства самосохранения.

Нет, купаются в деньгах, а ни копейки не дают самым умным людям РФ».

Ну, что тут сказать? С одной стороны, мне очень понравилась похвала про «неплохо качает режим», с другой — непонятно, как вообще я попал в этот список. Лично я считаю себя человеком вполне обеспеченным (во всяком случае, в пределах ближайших 2 месяцев). Однако согласен насчет Галковского: видно, что он действительно работает практически на износ; особенно потрясает, что в поисках копейки он оказывается на старости лет вынужден не только «пилить видосы», как стахановец, но еще и постоянно играть «на видео» в «танки» или еще в какие-то идиотские игры — то есть снисходить до совсем уж школоты. Его Телеграм переполнен объявлениями типа «Сегодня, 13 января в 20:00 стрим на твиче. «Фаллаут. Нью-Вегас».Первый игровой стрим в новом году!» или «Сегодня, 4 декабря в 20:00 стрим на твиче. Продолжение «Ведьмака 3». И ведь да — с тремя детьми на руках не соскочишь уже с этой галеры!

Кунгуров тоже малость утомляет тем, что через пост вынужден гнать какую-то унылую заказуху про никому не интересных местечковых взяточников из забытых богом регионов (которые он титаническими усилиями пытается сделать хотя бы читаемыми). Но тоже понятно, что он уникум уже тем, что вообще умудряется выживать в провинции (!) с таким накалом ненависти к режиму.

Дальнейшее же схлопывание даже сегодняшнего, чрезвычайно скудного в плане мысли текстового Рунета — неизбежно: перо в России деньги не приносит, все деньги у государства, но на него работать западло.