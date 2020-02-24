Подарок для зрителей: «Герой» и Экипаж» на «России 1»

24.02.2020, 20:06, Новости дня

Телеканал "Россия 1" приготовил подарок для зрителей — фильм "Герой", который еще не показывали в телеэфире. Остросюжетное приключенческое кино с закрученным сюжетом и звездным составом актеров. В ролях — Александр Петров, Светлана Ходченкова, Владимир Машков. Также в эфире — "Экипаж" — остросюжетная драма режиссера Николая Лебедева.

Сразу три звездных героя — Владимир Машков, Александр Петров, Светлана Ходченкова. "Герой" возвращается на экраны. 15 лет назад под руководством своего отца персонаж Петрова Андрей прошел обучение в секретной спецшколе. Из обычных подростков там готовили будущих разведчиков. Экспериментальный проект "Юность" закрыли, но своего главного дела спецагенты дождались.

Теперь на них началась большая охота. Победить в беспощадной игре можно будет только вместе. Драки, погони, перестрелки, невероятные трюки — их актеры, кстати, выполняли сами. Завораживающие съемки на воздухе и на воде.

Сюжет, полный не только экшна, но и драматизма. Непростые отношения отца и сына — эмоционально сильный дуэт Машкова и Петрова. И, конечно, любовь. На грани риска.

Этот приключенческий экшн уже полюбили миллионы зрителей. Теперь и телевизионная премьера на канале "Россия 1". "Герой" – 24 февраля в 20:30.

Следом — продолжение киномарафона. В 23:00 — остросюжетная драма "Экипаж". Два часа фильма, словно в кабине самолета. Максимальное погружение — кинокартину снимали суперсовременные цифровыми камерами. Напряжение — на пределе.

История о человеке, который всегда следует личному кодексу чести. Талантливый молодой летчик Алексей Гущин и его наставник-командир воздушного судна Леонида Зинченко. В их руках и жизни людей, и своя собственная. Пойти на риск, не раздумывая ни секунды.

Кино про людей, которые не могут жить без неба. Проверка на прочность, риск, любовь, героизм. Звездный актерский состав — Данила Козловский, Владимир Машков, Екатерина Шпица, Сергей Шакуров — невероятные спецэффекты. Только лучшее кино на телеканале "Россия 1".