Сын Шварценеггера Джозеф Баена отмечает первую годовщину отношений с девушкой, а она с ним – вторую

24.02.2020, 20:06, Новости дня

22-летний внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэена опубликовал на своей странице в Instagram признание в любви своей девушке Ники Додаж, заявив, что 24 февраля они отмечают годовщину своих отношений. 

«В ожидании новых приключений», – подписал бодибилдер фото со своей девушкой. 

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One year with my partner in crime!!! Can’t wait for more the many more adventures, laughs and celebrations to come! I Love you * @nickydodaj *

A post shared by Joseph Baena (@projoe2) on Feb 23, 2020 at 7:39pm PST

Додаж на своей персональной странице в социальных сетях утверждает, что встречается с Баеной на год больше  – 14 февраля, в День влюбленных, партнерша Баены поздравила его с праздником, написав, что «ее любви уже два года». 

Джозеф Баена родился в октябре 1997 года. Мать Джозефа Милдред Баена 20 лет трудилась в доме Арнольда Шварценеггера домработницей. В 2011 году Шварценеггер официально признал внебрачного ребенка своим сыном. 

Баена, как и его отец, увлекается бодибилдингом и пытается построить карьеру в кино. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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