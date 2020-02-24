Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

24.02.2020, 20:06, Новости дня

В Нью-Йорке признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения — изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Суд рассматривал обвинения по изнасилованию женщины в 2013 году и в домогательствах в 2016 году. Дело продюсера рассматривается и в Калифорнии, передает РИА Новости.

Харви Вайнштейн оказался в центре скандала, когда многие знаменитости резко стали обвинять его в сексуальных домогательствах. Жертвами продюсера стали как минимум тридцать актрис и его сотрудниц.

Его уволили из собственной компании. На этой волне было организовано движение  #MeToo.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Лавров: увещевания о перемирии в Идлибе — капитуляция перед террористами

18.01 / Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства

14.01 / Экс-депутат Рады оскандалился в эфире российского телеканала

09.02 / Умер Сергей Слонимский

06.02 / «Тоттенхэм» пробился в 1/8 финала Кубка Англии

24.01 / Причиной смерти Juice Wrld стала передозировка наркотиками

04.02 / Туркменистан строит новый город с нуля

04.02 / Перспективы победы «коммуниста» Сандерса нервируют американских инвесторов

05.02 / Казанский зоопарк отреагировал на расистский скандал

10.02 / Опубликованы уникальные фото полководцев Великой Отечественной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика