Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут – замглавы Минздрава

24.02.2020, 20:06, Новости дня

Власти Украины не собираются восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, заявил 24 февраля на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу. Мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические, радиологические угрозы и на опасности токсикологического характера. Это будет комплексный подход», – сказал он.

Система санэпидконтроля будет создана в ближайшее время, подчеркнул Ляшко.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Коронавирус: Количество новых случаев резко сократилось

07.02 / Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров

03.02 / В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

31.01 / В школах Забайкалья отменили уроки из-за коронавируса

20.01 / В Госдуме разъяснили, когда можно оформлять маткапитал на первенца

28.12 / Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета решили передать в Москву

18.02 / Гаджеты: Китай обвиняет США в глобальном шпионаже в интернете

28.01 / ВМФ РФ анонсировал масштабные исследования Антарктиды

18.01 / Обозреватель CNN предрекает унизительный исход иракской миссии США

09.02 / Санкции против России за оккупацию Крыма недостаточно жесткие Джемилев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика