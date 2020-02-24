Санэпидслужбу в Украине восстанавливать не будут – замглавы Минздрава

24.02.2020, 20:06, Новости дня

Власти Украины не собираются восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, заявил 24 февраля на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу. Мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе, на эпидемиологические, радиологические угрозы и на опасности токсикологического характера. Это будет комплексный подход», – сказал он.

Система санэпидконтроля будет создана в ближайшее время, подчеркнул Ляшко.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий положили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.