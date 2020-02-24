Присяжные признали американского кинопродюсера Вайнштейна виновным в изнасиловании

24.02.2020, 20:06, Новости дня

24 февраля в Нью-Йорке присяжные вынесли решение по делу американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, его признали виновным по двум эпизодам, сообщает CNN.

Присяжные пришли к выводу, что Вайнштейн совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщиной и изнасиловал другую.

Присяжные заседали в течение 26,5 часов. Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунки.

Обвинение основано на показаниях бывший ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году. 

Всего Вайнштейну было предъявлено обвинение по пяти пунктам. По самой тяжелой статье – хищническое сексуальное насилие (по ней продюсеру грозило пожизненное заключение) – он был оправдан. 

Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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