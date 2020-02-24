Huawei представила укрепленный складной смартфон и самый мощный Android-планшет

24.02.2020, 20:06, Новости дня

На проведённой в Барселоне несмотря на отмену Всемирного мобильного конгресса презентации Huawei продемонстрировала сразу три важных новинки. Ни одна из них, скорее всего, не будет продаваться многомиллионными партиями, зато они позволяют китайской компании, переживающей из-за санкций тяжёлые времени, продемонстрировать технологическое превосходство над конкурентами.

Huawei Mate Xs

На мероприятии представили первый складной смартфон с 5G: Huawei Mate Xs. Конструктивно он практически не отличается от показанного в Барселоне год назад Mate X: 8-дюймовый гибкий дисплей не прячется при складывании внутрь конструкции, а бесстрашно остаётся снаружи. При складывании пользователь получает вместо планшета смартфон с двумя довольно большими экранами: 6,6 и 6,38 дюйма.

Производитель заявляет, что прочность экрана повысилась на 80%; также усовершенствовали шарнир: его работа стала более плавной и он увереннее держит заданный угол. Но главная особенность Mate Xs — процессор Kirin 990 5G, который делает устройство первым на рынке складным смартфоном с гибким дисплеем и встроенной в основной чип поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Прошлогодний Mate X также мог работать с сетями 5G, но за счёт отдельного модема Balong 5000.

Huawei Mate Xs оснащается 8 ГБ оперативной памяти, встроенными накопителем на 512 ГБ и двумя батареями суммарной емкостью 4500 мА*ч. Основной фотосенсор улучшен — там используется 40-мегапиксельный сенсор, аналогичный установленному в Mate 30 Pro. Он дополнен 8-мегапиксельным зум-объективом, 16-мегапиксельным сверхширокоугольником и 3D-датчиком глубины кадра. Продавать устройство, работающее на Android 10 с интерфейсом EMUI 10, но лишенное сервисов Google, начнут "позднее в этом году" за 2499 евро. В отличие от первого Mate X, который можно было купить только в Китае, новинка поступит и на европейский рынок.

MatePad Pro 5G

Второй по важности новинкой с барселонской презентации Huawei стал планшет MatePad Pro 5G, который пытается во всём — от дизайна и производительности до аксессуаров — дотянуться до флагманского планшета Apple, iPad Pro. Тут и дизайн с 10,8-дюймовым IPS-экраном и симметричными узкими рамками, и примагничивающаяся беспроводная клавиатура-чехол, обеспечивающая два варианта наклона экрана, и стилус, который из M-Pen переименовали из каких-то соображений в M-Pencil.

Внутри тот же мощнейший процессор Huawei, что и в Mate Xs — Kirin 990 5G, 256-гигабайтный накопитель, батарея на 7250 мА*ч с возможностью обратной беспроводной зарядки и 6 либо 8 ГБ оперативной памяти. То есть перед нами действительно самый мощный планшет на Android из доступных сейчас на рынке — процессор Kirin 990 в большинстве тестов обходит Snapdragon 855, который Samsung устанавливает в свой флагманский планшет, Galaxy Tab S6 (наш обзор по ссылке).

В Китае это устройство показали ещё в ноябре прошлого года, теперь же добавили версию с 5G и анонсировали для международного рынка. Huawei намерена продавать MatePad Pro и в России, при этом, как и все новые модели смартфонов компании (а не переименованные старые) он лишён сервисов Google, включая магазин Google Play Market. Вместо него есть магазин Huawei App Gallery, где постепенно растёт ассортимент доступных программ и игр. Магазин является частью экосистемы Huawei Mobile Services (HMS), в развитие которой щедро инвестирует китайская компания. Например, недавно там появился картографический сервис от TomTom, успешно заменяющий Google Maps.

Huawei MateBook X Pro

Наконец, Huawei объявила об обновлении линейки флагманских ноутбуков MateBook X Pro. Устройства внешне не изменились, за исключением появления нового цвета — изумрудно-зеленого. Ноутбук по-прежнему выделяется 13,9-дюймовым сверхчётким (3000 на 2000 пикселей) сенсорным экраном с экстремально узкими рамками, но теперь вместо процессоров Intel 8-го поколения используются чипы 10-го — i7-10510U и i5-10210U.

Это 4-ядерные процессоры, производящиеся по всё тому же 14-нанометровому технологическому процессу. Они отличаются базовой и турбо-частотами (1,6 и 4,2 ГГц у i5, 1,8 и 4,9 ГГц у i7), а также объёмом кэша — 6 и 8 МБ, соответственно. Чтобы обеспечить ноутбуку более приемлемую производительность в играх, использована мобильная графика GeForce MX250 c 2 ГБ выделенной памяти GDDR5. Оперативной памяти — 16 ГБ во всех конфигурациях, а емкость встроенного SSD-накопителя составляет 512 ГБ либо 1 ТБ.

Чтобы обеспечить эффективное теплоотведение от нового "железа", в ноутбуке обновлена система охлаждения — воздушный поток формируют два вентилятора Huawei Shark Fin Fans 2.0 с увеличенными лопастями. Ноутбуки оснащаются четырьмя динамиками с объемным звучанием и фирменной веб-камерой, по нажатию поднимающейся из-под одной из кнопок верхнего ряда клавиатуры.

В комплекте с ноутбуками прилагаются зарядные устройства мощностью 65 Вт с разъёмами USB Type-C, которыми можно заряжать и многие смартфоны или планшеты. Базовая модель с Core i5 и без дискретной графики обойдётся в 1499 евро, топовая с i7, дискретной графикой и терабайтным накопителем — в 1999 евро. Продажи (в том числе и в России) стартуют в апреле 2020-го года.

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